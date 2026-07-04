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رئیس دانشگاه پیام نورگفت: این دانشگاه، آماده میزبانی از پنج هزار نفر از مهمانان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در مراکز مختلف خود در تهران، از جمله سازمان مرکزی، واحدهای شمال، شرق، جنوب و شهرری، همچنین مراکز پرند و شهریار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدهادی امینناجی گفت: دانشگاهیان همواره مظهر اقتدار علمی، سرمایه انسانی و نیروی جوان کشور بودهاند و در مقاطع حساس، حضوری مؤثر و مسئولانه در صحنههای ملی داشتهاند.
وی با اشاره به برنامهریزی دانشگاه برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید افزود: دانشگاه پیام نور به نیت پنج تن آلعبا (ع)، آمادگی میزبانی از پنج هزار نفر از مهمانان این مراسم را در مراکز مختلف خود در تهران، از جمله سازمان مرکزی، واحدهای شمال، شرق، جنوب و شهرری، همچنین مراکز پرند و شهریار فراهم کرده است.
رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: این خدمترسانی تنها به تهران محدود نیست و مراکز دانشگاه در قم، در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین در مشهد مقدس در جوار بارگاه منور حضرت امام رضا (ع)، پذیرای زائران خواهند بود. افزون بر این، مراکز دانشگاه در استانهای مسیر تهران تا مشهد نیز آماده ارائه خدمات به دوستداران رهبر شهید هستند.
امینناجی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در توسعه آموزش عالی کشور گفت: دانشگاه پیام نور فعالیت خود را از سال ۱۳۶۷ با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز کرد و در سالهای پس از آن، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار دانشآموخته را تربیت کرده است. بخش مهمی از این مسیر توسعه و گسترش علمی، در سایه هدایتها و حمایتهای رهبر شهید از نظام آموزش عالی کشور محقق شد.
وی تصریح کرد: دانشگاه پیام نور را میتوان یکی از یادگارهای ماندگار و سرمایههای علمی برآمده از نگاه راهبردی رهبر شهید به توسعه عدالت آموزشی دانست و این دانشگاه همچنان خود را متعهد به استمرار این مسیر در گسترش علم، دانش و خدمت به جامعه میداند.
رئیس دانشگاه پیام نور درباره نقش دانشجویان در مراسم تشییع رهبر شهید نیز اظهار کرد: دانشجویان حلقه اتصال نسل گذشته و نسل آینده هستند و همواره مسئولیتپذیری، بصیرت و حضور اجتماعی خود را در مقاطع مختلف به نمایش گذاشتهاند. حضور پرشور دانشجویان بهویژه اعضای بسیج دانشجویی، در این مراسم بیانگر درک صحیح آنان از مسئولیت اجتماعی و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
وی افزود: نسل دانشجو ضمن ایفای نقش در این مراسم، میراث ارزشمند انقلاب اسلامی و تجربههای نسلهای پیشین را به نسلهای آینده منتقل خواهد کرد و این حضور، نمادی از پیوند علم، آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی است.
امینناجی در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهها خاطرنشان کرد: دانشگاه پیام نور در همه رخدادهای مهم ملی و اجتماعی، در کنار سایر دانشگاههای کشور حضور فعال داشته و خواهد داشت و با بهرهگیری از ظرفیت گسترده خود در سراسر کشور، همچنان در مسیر پاسخگویی به نیازهای جامعه، ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تربیت نسلهای آینده نقشآفرینی خواهد کرد.