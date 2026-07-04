دستگیری کلاهبردار اینترنتی در فریمان
فرمانده انتظامی فریمان گفت: کلاهبردار ۲۲۰ میلیون تومانی در فریمان دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرهنگ جواد سلطانی افزود: به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بانکی وی، رسیدگی به این پرونده بهطور ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و مشخص شد ۲۲۰ میلیون تومان بدون اطلاع صاحب حساب، برداشت شده است.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا و تحقیقات پیشرفته سایبری، متهم شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ سلطانی افزود: پس از کسب تکلیف از مراجع قضائی، تمامی مبلغ کلاهبرداریشده به حساب مالباخته عودت داده شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.
وی تأکید کرد: برای پیشگیری از وقوع جرایم سایبری، شهروندان باید در نگهداری از کارتهای بانکی و اطلاعات محرمانه آنها نهایت دقت را به خرج دهند و از در اختیار گذاشتن این اطلاعات به هر شخصی خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مجرمانه در فضای مجازی، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا گزارش دهند.