به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرهنگ جواد سلطانی افزود: به دنبال شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بانکی وی، رسیدگی به این پرونده به‌طور ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و مشخص شد ۲۲۰ میلیون تومان بدون اطلاع صاحب حساب، برداشت شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا و تحقیقات پیشرفته سایبری، متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ سلطانی افزود: پس از کسب تکلیف از مراجع قضائی، تمامی مبلغ کلاهبرداری‌شده به حساب مالباخته عودت داده شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.