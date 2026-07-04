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مراسم بزرگداشت و وداع با امام شهید انقلاب در خرمآباد با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، مسئولان، دانشگاهیان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آیین بزرگداشت رهبر شهید امروز ۱۳ تیرماه در استانداری لرستان برگزار شد و شرکتکنندگان با گرامیداشت یاد و آرمانهای آقای شهید ایران، بر تداوم راه امام شهید، ماندگاری اندیشه ایشان و پیوند ناگسستنی مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی تأکیدکردند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان اینکه برکات و آثار رهبر شهید پس از شهادت بیش از گذشته در ایران و جهان نمایان شده است، گفت: اندیشه، مکتب و مدیریت ایشان همچنان در تحولات داخلی، منطقهای و بینالمللی تأثیرگذار است و رهبر شهید با ارتقای آگاهی عمومی، عزت ملی و اقتدار جبهه مقاومت، میراثی ماندگار از خود بر جای گذاشت.
استاندار لرستان نیز با تسلیت این ضایعه، حضور گسترده مردم در آیین وداع را جلوهای از وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و اظهارکرد: مردم ولایتمدار لرستان با حضور پرشور خود در مراسم عزاداری وداع با امام شهید استان و همچنین آیین وداع در تهران، بار دیگر پیوند عمیق خود با آرمانهای امام شهید را به نمایش گذاشتند.