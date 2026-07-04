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استاندار یزد، با انتشار توییتی به حواشی و نگرانیهای اخیر واکنش نشان داد و از اعلام رئیس فدراسیون فوتبال برای معرفی تیم فوتبال چادرملوی اردکان به مسابقات آسیایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد، با انتشار توییتی به حواشی و نگرانیهای اخیر واکنش نشان داد و از اعلام رئیس فدراسیون فوتبال برای معرفی تیم فوتبال چادرملوی اردکان به مسابقات آسیایی خبر داد.
متن کامل توییت به شرح زیر است:
پس از حواشی اخیر در خصوص نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (سطح دو)، در تماس بارئیس فدراسیون فوتبال تأیید شد که #چادرملوی اردکان به عنوان نماینده قطعی کشورمان در این مسابقات معرفی شده است.
تمام پیگیریهای لازم صورت گرفت تا مطمئن شویم حقی از تیم شایسته استان یزد ضایع نشود.