استاندار یزد، با انتشار توییتی به حواشی و نگرانی‌های اخیر واکنش نشان داد و از اعلام رئیس فدراسیون فوتبال برای معرفی تیم فوتبال چادرملوی اردکان به مسابقات آسیایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد، با انتشار توییتی به حواشی و نگرانی‌های اخیر واکنش نشان داد و از اعلام رئیس فدراسیون فوتبال برای معرفی تیم فوتبال چادرملوی اردکان به مسابقات آسیایی خبر داد.

متن کامل توییت به شرح زیر است:

پس از حواشی اخیر در خصوص نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (سطح دو)، در تماس بارئیس فدراسیون فوتبال تأیید شد که #چادرملوی اردکان به عنوان نماینده قطعی کشورمان در این مسابقات معرفی شده است.

تمام پیگیری‌های لازم صورت گرفت تا مطمئن شویم حقی از تیم شایسته استان یزد ضایع نشود.