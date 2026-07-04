­ رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران با تشریح آخرین وضعیت اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید، از آمادگی کامل مراکز اقامتی پایتخت خبر داد و گفت: با وجود بهره‌گیری گسترده از ظرفیت اسکان مردمی، موکب‌ها و نهاد‌های مختلف، بیش از هزاران تخت در هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های تهران آماده پذیرش مهمانان است و هیچ‌گونه کمبودی در تامین اقامت زائران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی فرخ‌مهر اظهار کرد: در حال حاضر میانگین ضریب اشغال هتل‌های تهران افزایش یافته و در برخی مراکز اقامتی که توسط نهاد‌های مختلف برای این مراسم در نظر گرفته شده بود این میزان به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم از طریق ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده توسط شهرداری، موکب‌ها، دستگاه‌های اجرایی و همچنین اسکان مردمی پذیرش شده‌اند، افزود: بر همین اساس، همه متقاضیان اقامت از خدمات هتل‌ها استفاده نکرده‌اند و بخش مهمی از ظرفیت میزبانی از طریق سایر سازوکار‌های تدارک‌دیده‌شده تأمین شده است.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه کمبودی در حوزه اسکان وجود ندارد، تصریح کرد: تمامی هتل‌های پایتخت از چند روز گذشته در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و فرآیند نظارت و بازرسی مستمر با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، اداره اماکن فراجا و جامعه حرفه‌ای هتلداران در حال انجام است.

وی ادامه داد: این بازدید‌ها با هدف اطمینان از رعایت استاندارد‌های خدماتی در بخش‌های مختلف از جمله بهداشت، ایمنی، کیفیت خدمات، تجهیزات و نحوه ارائه خدمات به مهمانان انجام می‌شود و خوشبختانه تمامی مراکز اقامتی براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بدون مشکل در حال خدمت‌رسانی هستند.

فرخ‌مهر با اشاره به ظرفیت اقامتی استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تخت در هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های تهران برای پذیرش مهمانان آماده شده است و علاوه بر آن، ظرفیت مهمان‌پذیر‌ها و سایر مراکز اقامتی نیز در صورت نیاز در چرخه خدمت‌رسانی قرار دارد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران در پایان با تاکید بر آمادگی کامل شبکه اقامتی پایتخت برای میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده و پیش‌بینی تمامی ظرفیت‌های مورد نیاز، هیچ‌یک از زائران و مهمانانی که از استان‌های مختلف کشور یا دیگر کشور‌ها برای حضور در این مراسم به تهران سفر می‌کنند، بدون محل اقامت نخواهند ماند و تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از آنان فراهم شده است.