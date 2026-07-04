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پایگاههای انتقال خون آبادان و خرمشهر در ایام تشییع باشکوه قائد شهید امت، آماده پذیرش اهداکنندگان خون هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مدیرکل انتقال خون خوزستان گفت: همزمان با ایام مراسم تشییع باشکوه قائد شهید امت، ۱۱ پایگاه انتقال خون استان از جمله مراکز آبادان و خرمشهر آماده خدمترسانی و دریافت خون از شهروندان هستند.
دکتر علی فیضی با تأکید بر ضرورت تداوم تأمین خون مورد نیاز بیماران، از مردم نوعدوست آبادان و خرمشهر خواست با اهدای خون، در نجات جان بیماران و حفظ ذخایر خونی مراکز درمانی مشارکت کنند.
وی ادامه داد: مشارکت مردم در اهدای خون، اقدامی ماندگار و انساندوستانه برای پاسخگویی به نیاز بیماران و مراکز درمانی است.