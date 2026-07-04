به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی روز شنبه اظهار کرد: عصر امروز تا پایان وقت یکشنبه بارش باران گاهی به صورت رگبار شدید، رخداد رعد و برق، بارش تگرگ در ناحیه‌های مستعد همراه با احتمال اصابت صاعقه به زمین در شهرستان‌های مشگین‌شهر، سرعین، نیر، انگوت، گرمی، اردبیل، نمین، کوثر و خلخال وجود دارد.

وی ادامه داد: امروز از عصر تا شب در مناطق کوهستانی استان اردبیل به ویژه در مشگین‌شهر، سرعین و نیر رخداد رگبار در گستره مکانی محدود و بازه زمانی کم وجود دارد که در پی آن جاری شدن روان‌آب در آبراهه‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و شکل‌گیری سیلاب ناگهانی و موقت محلی متحمل است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بعد از ظهر تا شب یکشنبه نیز در شهرستان‌های مشگین‌شهر، سرعین، نیر رخداد رگبار با شدت متوسط تا شدید، در شهرستان‌های انگوت، گرمی، اردبیل، نمین، کوثر و خلخال رخداد رگبار با شدت ضعیف تا متوسط مورد انتظار است.

کوهی اضافه کرد: آبگرفتگی برخی معابر شهری و روستایی، جاری شدن روان‌آب در آبراهه‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی و شکل‌گیری سیلاب ناگهانی و موقت محلی همراه با اصابت صاعقه به ویژه در کوهپایه‌ها و مناطق کوهستانی همراه با رخداد تگرگ در مناطق مستعد و احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی در نقاط مورد اشاره وجود دارد.

وی با اشاره به خطر چرای احشام در ناحیه‌های مرتفع استان اردبیل در این بازه زمانی، عنوان کرد: بر همین اساس، توصیه می‌شود ضمن خودداری از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی، مردم از نشستن و توقف در حاشیه آبراهه‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و مسئولان تمهید‌های لازم برای کاهش خسارت‌های ناشی از بارش‌های ناگهانی را به‌عمل آورند.