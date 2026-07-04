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قائممقام شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان ریلی کشور، از فراهم بودن ظرفیت کافی بلیت قطار به مقاصد تهران، قم و مشهد خبر داد و از مسافران خواست برای مدیریت سفر خود، بلیت رفت و برگشت را همزمان تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، موسوی قائممقام شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح اقدامات اجرایی در حوزه ریلی اعلام کرد: تمامی ظرفیتهای ناوگان برای تسهیل سفر عزاداران به مقاصد کلیدی از جمله تهران، قم و مشهد بسیج شده است و در حال حاضر هیچگونه محدودیتی برای تهیه بلیت در این مسیرها نیست.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش تقاضا برای ایام پیشرو افزود: «به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مسافران در زمان بازگشت، به زائران عزیز توصیه میکنیم پیش از آغاز سفر، بلیت رفت و برگشت خود را بهصورت همزمان از طریق سامانههای مجاز فروش بلیت تهیه کنند.»