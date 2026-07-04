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وداع یک ایران با جان‌فدای ایران

مردم داغدار کشورمان از دیشب ساعت‌ها قبل از شروع مراسم وداع با امام مجاهد، شهید خود را به مصلای تهران رساندند و امروز هم خیل مشتاقان لحظه به لحظه در حال افزایش است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۱۶:۳۴
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برچسب ها: جانفدا ، رهبر انقلاب ، مراسم وداع و تشییع ، حضور پرشکوه مردم
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