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۸ هزار و ۸۵ مسافر با برقراری ۸۷ پرواز در هفته اول بازگشایی فرودگاه بینالمللی کیش در سال ۱۴۰۵ جا به جا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابطعمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۴۵ پرواز ورودی و ۴۲ پرواز خروجی در بازه زمانی ۴ تا ۱۲ تیر در فرودگاه بینالمللی کیش به ثبت رسید.
۳ هزار و ۷۹۹ مسافر با پروازهای ورودی وارد و ۴ هزار و ۲۸۶ مسافر نیز با پروازهای خروجی، کیش را به مقصد سایر شهرهای کشور ترک کردند.
شرکت هواپیمایی کیش با ۸۵ پرواز شامل ۴۴ پرواز ورودی و ۴۱ پرواز خروجی، بیشترین سهم را از عملیات پروازی هفته اول فعالیت فرودگاه کیش در سال ۱۴۰۵ به خود اختصاص داد و در مجموع ۷ هزار و ۷۳۴ مسافر را جابهجا کرد.
شرکت هواپیمایی سروش نیز با انجام یک پرواز ورودی و یک پرواز خروجی، ۳۵۱ مسافر را در مسیرهای منتهی به کیش و بالعکس جابهجا کرد.
هواپیمایی کیش ۹۷.۷ درصد از مجموع پروازها و ۹۵.۷ درصد از جابهجایی مسافران فرودگاه بینالمللی کیش را در این مدت به خود اختصاص داده است.