۸ هزار و ۸۵ مسافر با برقراری ۸۷ پرواز در هفته اول بازگشایی فرودگاه بین‌المللی کیش در سال ۱۴۰۵ جا به جا شدند.

جا به جایی ۸ هزار و ۸۵ مسافر در هفته اول بازگشایی فرودگاه کیش در سال ۱۴۰۵

جا به جایی ۸ هزار و ۸۵ مسافر در هفته اول بازگشایی فرودگاه کیش در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۴۵ پرواز ورودی و ۴۲ پرواز خروجی در بازه زمانی ۴ تا ۱۲ تیر در فرودگاه بین‌المللی کیش به ثبت رسید.

۳ هزار و ۷۹۹ مسافر با پرواز‌های ورودی وارد و ۴ هزار و ۲۸۶ مسافر نیز با پرواز‌های خروجی، کیش را به مقصد سایر شهر‌های کشور ترک کردند.

شرکت هواپیمایی کیش با ۸۵ پرواز شامل ۴۴ پرواز ورودی و ۴۱ پرواز خروجی، بیشترین سهم را از عملیات پروازی هفته اول فعالیت فرودگاه کیش در سال ۱۴۰۵ به خود اختصاص داد و در مجموع ۷ هزار و ۷۳۴ مسافر را جابه‌جا کرد.

شرکت هواپیمایی سروش نیز با انجام یک پرواز ورودی و یک پرواز خروجی، ۳۵۱ مسافر را در مسیر‌های منتهی به کیش و بالعکس جابه‌جا کرد.

هواپیمایی کیش ۹۷.۷ درصد از مجموع پرواز‌ها و ۹۵.۷ درصد از جابه‌جایی مسافران فرودگاه بین‌المللی کیش را در این مدت به خود اختصاص داده است.