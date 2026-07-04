

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علیرضا شائینی گفت: در پی شکایت ۲۵ تن از شهروندان مبنی بر اینکه در بستر یکی از شبکه‌های اجتماعی با شرکتی آشنا شدند که برای سرمایه گذاری در مجموع ۶۲ میلیارد ریال به حساب آن واریز کردند و بعد از مدتی متوجه کلاهبرداری اعضای آن شدند.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با بررسی‌های هوشمندانه و تخصصی نسبت به شناسایی متهمان اقدام و با گرفتن نیابت قضایی ۲ متهم را در استان البرز دستگیر و برای رسیدگی به استان سمنان منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود تصریح کرد: پلیس پس از تکمیل پرونده متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کرد.