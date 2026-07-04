به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر زهره تیموری مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه این بازدید‌ها با هدف صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت صورت گرفت، گفت: بازرسان حوزه نظارت بر درمان در یک روز از ۲۰ مرکز درمانی و زیبایی در این شهرستان‌ها بازدید کردند که در جریان این بازدیدها، ۵ مرکز متخلف شناسایی و مهروموم شدند.

وی افزود: این مراکز بدون حضور پزشک متخصص و بدون مجوز‌های لازم از وزارت بهداشت، اقدام به ارائه خدمات درمانی و زیبایی و کاشت مو می‌کردند که تهدیدی جدی برای سلامت شهروندان محسوب می‌شد.

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به محوریت تخلفات کشف شده، افزود: یک شرکت هرمی در این شهرستان که بدون حضور پزشک و به‌صورت غیرمجاز خدمات زیبایی ارائه می‌داد، شناسایی ومهروموم شد، همچنین تعدادی از دستگاه‌های خدمات‌دهنده زیبایی که بدون داشتن پزشک فعالیت می‌کردند و یک مرکز مامایی که بدون پروانه مطب، به ارائه خدمات درمانی و زیبایی اشتغال داشت، از دیگر مراکز تعطیل شده در این بازدید‌ها هستند.

دکتر زهره تیموری تأکید کرد که پرونده تمامی مراکز تعطیل شده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت، مراکز زیبایی پزشکی که پزشک در آن حضور نداشته باشد، تعطیل شده و تخلفات به اداره تعزیرات و دادگاه ارجاع داده می‌شود. کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تأکید کرده‌اند که نظارت مستمر بر تمامی مراکز درمانی ادامه دارد و با هرگونه تخلف به‌صورت قانونی برخورد خواهد شد.

دکتر تیموری در این رابطه به شهروندان توصیه کرد: برای دریافت خدمات درمانی و زیبایی فقط به مراکز دارای مجوز رسمی و پزشک مستقر مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند.