تیم‌های عملیاتی اورژانس استان یزد همزمان با برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، با استقرار در محل برگزاری این آیین در تهران، خدمات فوریت‌های پزشکی را به شرکت‌کنندگان ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نیرو‌های اعزامی اورژانس یزد با آمادگی کامل، آمبولانس‌های مجهز و تجهیزات امدادی در محل مراسم مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به موارد اورژانسی رسیدگی کرده و خدمات درمانی مورد نیاز را به حاضران ارائه دهند.

اورژانس استان یزد با بسیج نیرو‌های متخصص و امکانات امدادی، در راستای حفظ سلامت و تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان، تا پایان مراسم در آماده‌باش کامل به ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی ادامه می‌دهد.