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کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی در دماها نخواهیم داشت و هوا همچنان گرم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روحاله داودی گفت: از نظر نوسانات دمایی، فردا تغییر محسوسی در دماها نخواهیم داشت لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق همچنان به همگان توصیه میشود.
وی افزود: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز تا اواسط هفته با توجه به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام را در منطقه شاهد خواهیم بود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، در این مدت برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه خواهد بود.