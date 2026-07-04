در آستانه مراسم باشکوه تشییع «آقای شهید ایران» در مشهد مقدس، بردسکن برای پشتیبانی این مراسم آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون عمرانی فرماندار شهرستان بردسکن، امروز در جلسه ستاد پشتیبانی شهرستان بردسکن گفت: همه امکانات لجستیکی و پشتیبانی، برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع فراهم شده است تا بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای زائرانی باشیم که قصد شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران را دارند.

مجتبی احمدیان، افزود: تمامی دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل، تجهیزات و امکانات خود را در موعد مقرر به محل اسکان منتقل کنند تا هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نشود.

دبیر ستاد پشتیبانی تشییع، نیز با اشاره به گذشت چهار ماه از شهادت رهبر شهید اظهار داشت: خون رهبر شهید موجب تقویت روحیه استکبارستیزی در جامعه شده و شکوه مراسم تشییع کمتر از مبارزه با دشمنان و استکبار و صهیونیسم نیست. حضور باشکوه مردم در این مراسم نشان‌دهنده وفاداری آنان به آرمان‌های شهید است.

سرهنگ علی پورمحمد، با تأکید بر آمادگی کامل برای اسکان زائران گفت: در محل اسکان تمامی تدابیر لازم اتخاذ شده است و مدیران دستگاه‌های خدماتی بازدید‌های میدانی انجام داده‌اند. کمیته‌های هفت‌گانه در شهرستان تشکیل شده و تمامی اعضا و خادمان تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفته‌اند.

پورمحمد افزود: فعالیت اسکان از چهارشنبه بعدازظهر تا صبح جمعه در محدوده چهارراه دانش برقرار خواهد بود و همه عوامل اجرایی باید روز دوشنبه تجهیزات و امکانات خود را به محل اسکان در مشهد منتقل کنند.