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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق از اعزام ۱۰ دستگاه اتوبوس به تهران برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید خبر داد و گفت: حدود ۶۰۰ نفر از شهروندان بافقی در این کاروانها حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ تشکری، با اشاره به برنامهریزیها، برای اعزام زائران به تهران اظهار کرد: در راستای خدمترسانی به زائران شرکت کننده در مراسم وداع با رهبر شهید، ۱۰ دستگاه اتوبوس از شهرستان بافق به تهران اعزام شد.
وی افزود: با توجه به برنامهریزیهای صورتگرفته و تمهیدات پیشبینیشده، تلاش شده است تا در طول مسیر، پذیرایی و خدمترسانی به زائران به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق ادامه داد: همچنین ٢ موکب از شهرستان در مسیر تردد زائران مستقر شدهاند که مسئولیت پذیرایی و ارائه خدمات به این عزیزان را بر عهده خواهند داشت.