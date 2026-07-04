به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ تشکری، با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها، برای اعزام زائران به تهران اظهار کرد: در راستای خدمت‌رسانی به زائران شرکت کننده در مراسم وداع با رهبر شهید، ۱۰ دستگاه اتوبوس از شهرستان بافق به تهران اعزام شد.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تمهیدات پیش‌بینی‌شده، تلاش شده است تا در طول مسیر، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بافق ادامه داد: همچنین ٢ موکب از شهرستان در مسیر تردد زائران مستقر شده‌اند که مسئولیت پذیرایی و ارائه خدمات به این عزیزان را بر عهده خواهند داشت.