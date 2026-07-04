رئیس جمهور نوشت: ملت بزرگ ایران با قلب‌هایی مالامال از اندوه و اراده‌هایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ملت بزرگ ایران با قلب‌هایی مالامال از اندوه و اراده‌هایی آکنده از امید، ثابت خواهند کرد پرچمی که قائد شهید برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد بر زمین نخواهد ماند.

وَنُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِینَ.