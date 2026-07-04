بیانات رهبر شهید انقلاب، درباره مناطق مختلف کشور، گنجینه‌ای ارزشمند است که در غنای هویت ملی ایرانی‌ها نقشی بی بدیل دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، هویت و شخصیت هر ملتی به عنوان گوهری گرانبها، ایمنی بخش آن ملت در برابر شبیخون فرهنگی دشمنان است.

از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا خراسان و از آذربایجان تا همدان ردپایِ استوار بزرگمردیست که با بیانات مملو از عشقش، به عنوان میراثی ماندگار، ملت ایران را هویت و شخصیتی مستحکم و عزتمندانه ساخته تا در برابر شبیخون فرهنگی دشمنان ایمن بماند.

همدان، به عنوان قلب تپنده ایران و به تعبیر رهبر شهید انقلاب، مرکز همه ارزش‌های تمدنی کشور، تجلی گاه پیوند ناگسستنی ولایت با امت اسلامیست.

میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب، هویتی زنده و پویاست که در جان ایرانی‌ها ریشه دوانده و با عزمی راسخ در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی، چراغِ راه آینده ما خواهد بود.

جای جای ایران، جایگاه ویژه‌ای در اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب داشت، و ایشان ایرانی‌ترین ایرانی تاریخ است.