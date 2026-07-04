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رئیس سازمان حج و زیارت، در پیامی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع را تجلیگاهِ واقعیِ اقتدار و ثمره سالها مجاهدت و تدبیر «پدر امت» دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت به شرح زیر است:
در روزی که زمین و آسمان در سوگ عروج بزرگترین رهبر دوران معاصر هستند، شکوهِ بیمانندِ وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر عزیز انقلاب، گواهی است بر آن اقتدار و ایستادگی بیهمتایی که ایشان برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت رقم زدند؛ امروز ما نه تنها برای وداع، که برای تجدید میثاق با شکوهِ مردمی هستیم که میراثدارِ عزتِ ساخته شده توسط ایشان هستند.
امروز که امت اسلامی با غمی سنگین و قلبی لرزان، شاهد بدرقه «آقای شهید ایران» هستند، باید بدانیم که این غم، تنها یک سوگواری ساده نیست؛ این یک رخداد تاریخی است که در آن روح انقلابی یک جامعه با مشابهت پیکر قائد شهید امت در هم میآمیزد تا مسیری که با خون و اقتدار پیریزی شده بود، تا ابد روشن بماند.
ایشان تنها یک رهبر نبودند؛ ایشان پدر امت ، قلب یک ملت و معمارِ اقتدارِ ملی ایران بودند. مردمی که امروز در خیابانها، با حضور میلیونی و در عظمت و شکوهی بیسابقه، برای وداع و تشییع تجمع کرده اند، در واقع در حال نمایشِ ثمرهٔ سالها فداکاری، تدبیر، ایستادگی و صلابتِ ایشان هستند. آن عزت و اقتداری که ایشان برای ایران آفریدند، امروز در همین جمعیتِ خروشان، در همین فریادهای حق و در همین بغض باشکوهی که در بدرقه پیکر مطهر ایشان همه گیر شده ، تجلی یافته است. ما امروز شکوهِ پیروزیِ راه ایشان را در گستره امت اسلامی و درتداوم مکتب عاشورا مشاهده می کنیم.
در میان این عظمت، نگاهی ویژه به میراث معنوی و عملی ایشان داریم. رهبر شهید انقلاب، همواره نگاهی فراتر از موضوعات نژادی ، قومی و مذهبی و مرزهای جغرافیایی داشتند و نگاهی بسیار خاص و عمیق به جایگاه ویژه وکنگره سالانه حج و بهره گیری از ظرفیت زیارت در ارتقای فرهنگ معنوی، اخلاقی و مذهبی جامعه داشتند.
نگاه ایشان به «حج و زیارت» ، فراتر از یک خدمت ساده بلکه راهی برای ارتقا فرهنگ دینی و وحدت امت اسلامی و حفظ عزت مسلمانان و پیوند میان مسلمانان کشورهای جهان اسلام بود.
اینک نیز این حضور کارگزاران حج و زیارت در کنار امت مبعوث ، فراتر از یک شرکت در مراسم است؛ این یک ادای احترامِ عمیق از سوی کسانی است که خود، بخشی از چشمانداز و نگاهِ ویژه قائد شهید امت به این حوزه بودند. ما امروز به عنوان فرزندانِ این راه، با حضورمان در این تشییع، پیمان می بندیم که مسیر خدمت در حج و زیارت را با همان صلابت و نگاهِ متعالی ایشان ادامه دهیم.
این خاک، امروز با خونِ اصالت و اقتدار، غنیتر شده . این ملت، امروز با شکوهِ تشییع، نشان میدهد که ریشههای ایمان و اقتداری که قائد شهید امت کاشتند، چنان عمیق است که هیچ تندبادی نمیتواند آن را از میان ببرد.
امروز در این وداع، حزن ما جنس حزن عزای حسین(ع) است که احیا کننده و افزایش دهنده است نه کاهنده و در آغاز یک دورانِ جدید و مستدام هستیم. ما با این تشییع، اعلام میکنیم که میراثِ امام شهید انقلاب اسلامی یعنی اقتدار، عزت و کلام حق، در رگهای ما جاری است.
خداحافظ ای قائد عزیز ؛ خداحافظ ای پدر امت . ما امروز با اشک و افتخار و سرهای برافراشته در مقابل استکبار ، با پیکر مطهرت وداع می کنیم و تشییع خواهیم کرد.اما میدانیم که تو در میانِ این جمعیت، در میانِ این شکوه، و در میانِ هر تکهای از اقتداری که برای این سرزمین آفریدی، تا ابد زنده و پاینده خواهی بود. راه ما، از مسیرِ تو همان راه حسین (ع) و در مسیر مهیا نمودن زمینه ظهور دولت کریم است ، میگذرد و هدف ما، شکوهِ دوبارهی ایران در سایهٔ آموزههای پاک تو و بیعت با جانشین برحق شما آیت الله سید مجتبی خامنه ای در حفظ وحدت و انسجام ملی و تلاش خستگی ناپذیر در تداوم پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.