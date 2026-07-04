به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، تاکید کرد که مردم با حضور خود، صفحه‌ای پرافتخار در تاریخ ایران اسلامی رقم بزنند و ضمن تجدید میثاق با راه پرافتخار شهیدان، ارزش‌های انقلاب اسلامی، بزرگترین بیعت عمومی مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی را رقم بزنند. متن بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز و رشید ایران اسلامی.

مرجع عالیقدر جهان تشیع، قائد عظیم الشأن امت، پرچمدار جبهه مقاومت، امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه) در جنایتی تروریستی توسط اشقیای زمانه در آغاز جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی در حالی به کاروان نورانی شهدا پیوست که دشمنان آمریکایی و صهیونی با این جنایت شقاوت آمیز، خیال باطل درهم شکستن اراده مردم مؤمن، انقلابی و عاشورایی ایران اسلامی را در سر داشت؛ اما نمی‌دانستند که شهادت امام شهید، خود به شعله‌ای برای مقاومت و راهبری این مردم به سوی پیروزی بدل خواهد شد.

این باور همه مجاهدان راه حق است که همانگونه که خون حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) تمدن عظیم عاشورایی را بنیاد نهاد، خون زعیم شهید عالیقدرمان نیز در امتداد قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام، دریچه‌ای نو به روی بیداری جهانی و اتحاد مقدس امت اسلامی خواهد گشود و یأس و ناامیدی را بر دل دشمنان آمریکایی و صهیونی و حامیان و همراهان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنها مستولی خواهد کرد.

اکنون در آستانه وداعی تاریخی و سرنوشت‌ساز با سالار شهیدان انقلاب اسلامی قرار گرفته‌ایم؛ آیین با شکوه وداع و تشییع، رستاخیزی عظیم برای تجدید میثاق با اسلام ناب، آرمان‌های بلند انقلاب و تداوم راه آن قائد شهید است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از مردم رشید و مقاوم ایران و همه دلدادگان راه حق که در عصر ما راه روشن خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید است و هرگز خاموش شدنی و پایان پذیر نیست، دعوت می‌کند تا با حضور با شکوه خود، صفحه‌ای پرافتخار در تاریخ ایران اسلامی رقم بزنند و ضمن تجدید میثاق با راه پرافتخار شهیدان، ارزش‌های انقلاب اسلامی، بزرگترین بیعت عمومی مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) را رقم بزنند.»