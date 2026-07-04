ریل گذاری خط سه و چهار راه آهن در محدوده قرچک به طول ده کیلومتر برای تکمیل عملیات عمرانی پل های زیرگذر داود آباد و محمدآباد آغاز شد.

خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل، نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی و فراهم شدن بستر اجرای طرح‌های عمرانی دارد و در همین راستا، روند اجرای پروژه ریل‌گذاری و پیشرفت روند عملیات اجرایی آن در شهرستان قرچک توسط فرماندار مورد بررسی قرار گرفت. به گزارشفرماندار شهرستان قرچک گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی حمل‌ونقل، نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی و فراهم شدن بستر اجرای طرح‌های عمرانی دارد و در همین راستا، روند اجرای پروژه ریل‌گذاری و پیشرفت روند عملیات اجرایی آن در شهرستان قرچک توسط فرماندار مورد بررسی قرار گرفت.

علی محمد اسلامی به همراه معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری از روند اجرای پروژه ریل‌گذاری به صورت میدانی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت و در این بازدید، مراحل اجرای ریل‌گذاری و اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان قرچک بر اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی شهرستان و تسریع در روند اجرای عملیات تأکید کرد و گفت: عملیات حفاری زیر خطوط سه و چهار به اتمام رسیده است و بعد از ایجاد ریل‌گذاری به طول تقریبی ۱۰ کیلومتر برای هدایت تردد ریلی و کاهش بار ترافیکی مسیر، مرحله حفاری زیر خطوط یک و دو آغاز خواهد شد و در دستور کار قرار دارد.

ساخت پل های زیرگذر داودآباد و محمدآباد قرچک به پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصد رسیده است.