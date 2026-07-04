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رسانه رسمی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب اعلام کرد: مراسم اقامه نماز بر پیکر امام مجاهد شهید و خانواده ایشان ۸ صبح فردا یکشنبه در محل مصلی تهران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اطلاعیه رسانه رسمی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب، اقامه نماز بر پیکر شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیة)، شهید دکتر مصباح الهدی باقری کنی، شهید سیده بشریٰ خامنهای، شهید زهرا حداد عادل و شهید زهرا محمدی گلپایگانی فردا یکشنبه ۸ صبح در محل مصلی تهران برگزار میشود.
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا (ع) برنامهریزی شده است.
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.