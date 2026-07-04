هادی، برادر شهید عباس نصری، می‌گوید: برادرم آرزو داشت که به دیدار رهبر شهید برود؛ اما در تهاجم دشمن آمریکایی- صهیونی همزمان با قائد امت در مرز دهلران به شهادت رسید و حالا من به نیابتش برای آخرین دیدار می‌روم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ هادی نصری درحالی‌که ساکش را می‌بندد تا عازم سفری اندوهناک به سمت مصلای امام تهران، محل وداع با قائد امت شود؛ از آرزوی برادر شهیدش برای دیدار با رهبر شهید انقلاب می‌گوید: یکی از آرزو‌های دیرینه عباس، دیدار و زیارت آقای ایران بود؛ اما تقدیر این بود که دیدارش با رهبر در آسمان‌ها رقم بخورد؛ اما من برای تسکین دل خودم و برای برآورده کردن آرزوی برادرم، به دیدار رهبر شهید می‌روم تا این آرزوی او را در روی زمین هم به اجابت رسیده باشد.

آری! این دو برادر تنها نمونه‌ای از مریدان امام خامنه‌ای در دهلران هستند و ده‌ها نفر از مردم مرزدار این شهرستان؛ در قالب کاروان‌های مردمی و با وسایل نقلیه شخصی، صد‌ها کیلومتر راه را طی می‌کنند تا در یکی از مهم‌ترین اجتماعات ملی کشور حضور پیدا کنند.

سفری طولانی؛ اما با مقصدی مشترک و هدفی واحد؛ حضوری که از دهلران آغاز می‌شود و در پایتخت به خیل عظیم بدرقه‌کنندگان جان‌فدای ملت، آقای شهید ایران خواهد پیوست.

آری! مردم مرزنشین دهلران بار دیگر نشان دادند که فاصله‌های جغرافیایی، مانعی برای حضور در بزنگاه‌های مهم ملی نیست.