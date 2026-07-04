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دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: با توجه به تدابیر خوبی که در ستاد ملی در نظر گرفته شده است، شهر تهران برای میزبانی از زائران در آمادگی کامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیاکبر پورجمشیدیان در بازدید از مرکز مدیریت راهها اظهار داشت: مواکب مردمی در نقاط زیادی از شهر تهران برپا شده و مردم، هیئتها و تشکلها برای میزبانی از همه مهمانانی که از اقصی نقاط کشور به تهران میآیند تا در مراسم وداع، نماز و تشییع رهبر شهید انقلاب شرکت کنند، آمادگی دارند.
دبیر ستاد ملی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اضافه کرد: در مصلی تمهیدات بسیار خوبی از نظر امنیت، ایمنی و خدمترسانی به مردم اندیشیده شده است.
وی گفت: در مواکبی که برپا شده ظرفیت قابلتوجهی برای اسکان مردم پیشبینی شده است و حتی اگر زائران بخواهند شب را استراحت کنند کاملاً شرایط فراهم است.
پورجمشیدیان افزود: در زائرشهرها و پارکینگهایی که پیش بینی شده اساساً مشکلی نداریم و من به عنوان خادم مردم از همه علاقمندان دعوت میکنم با اطمینان خاطر کامل در مراسم شرکت کنند؛ تهرانیها میزبانهای خوبی هستند و مراسم بدرقه باشکوهی را برای رهبر عزیز و شهیدمان پیشبینی کردند.