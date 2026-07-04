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همزمان با آغاز مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، کردستانیهای سوگوار همچون مردم سایر مناطق کشور رهسپار این مراسم میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جمعی از روحانیان اهل سنت استان کردستان رهسپار مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت شدند.
مسئول فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: سی نفر از روحانیان اهل سنت کردستان برای تجدید پیمان با آرمانهای امام و انقلاب وشرکت در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب عازم تهران شدند.
اداک عنوان کرد: مردم استان کردستان، عزادار شهادت قائد بزرگ امت هستند و تا آخرین نفس پای آرمانهای والای انقلاب و شهدای والامقام ایستادهاند.
دیگر اقشار مردم هم در قالب کاروانهای مختلف برای حضور در مراسم تشییع وخاکسپاری رهبر شهید انقلاب عازم این مراسم شدند.