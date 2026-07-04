همزمان با آغاز مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، کردستانی‌های سوگوار همچون مردم سایر مناطق کشور رهسپار این مراسم می‌شوند.

روحانیان اهل سنت کردستان رهسپار مراسم تشییع قائد شهید امت روحانیان اهل سنت کردستان رهسپار مراسم تشییع قائد شهید امت روحانیان اهل سنت کردستان رهسپار مراسم تشییع قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جمعی از روحانیان اهل سنت استان کردستان رهسپار مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت شدند.

مسئول فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: سی نفر از روحانیان اهل سنت کردستان برای تجدید پیمان با آرمان‌های امام و انقلاب وشرکت در مراسم بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب عازم تهران شدند.

اداک عنوان کرد: مردم استان کردستان، عزادار شهادت قائد بزرگ امت هستند و تا آخرین نفس پای آرمان‌های والای انقلاب و شهدای والامقام ایستاده‌اند.

دیگر اقشار مردم هم در قالب کاروان‌های مختلف برای حضور در مراسم تشییع و‌خاکسپاری رهبر شهید انقلاب عازم این مراسم شدند.