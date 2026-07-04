نماینده ولی فقیه در مازندران، مردم استان را به شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید و خانواده معزز ایشان دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران در پیامی، مردم استان را به شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید و خانواده معزز ایشان دعوت کرد.

متن پیام به این شرح است:

🟫 بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

مردم شریف، بصیر و حماسه‌ساز استان مازندران

فقدان جانکاهِ رهبر فرزانه، انقلابی و شهید راه حق، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره)، داغی سنگین بر قلوب تمامی ارادتمندان به اسلام و انقلاب نهاده است. ایشان که عمر پربرکت خویش را صرف اعتلای کلمة‌الله و صیانت از آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهیدان گلگون‌کفن کردند، اینک به لقای محبوب شتافته‌اند.

این‌جانب به عنوان خادم شما در این استان، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار دعوت می‌نمایم تا با حضور پرشور، متراکم و آگاهانه در آئین وداع و تشییع پیکر مطهر این رهبر بزرگ و خانواده معززشان، بار دیگر در دفتر تاریخ، فصلی از اقتدار و غیرت ملی را به ثبت برسانید.

بدانید که حضور یکایک شما در این بدرقه تاریخی، بهترین و قاطع‌ترین پاسخ به دشمنان کینه‌توزی است که همواره در آرزوی تضعیف پایه‌های این نظامِ الهی هستند.

ما ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های آن امام شهید، به دشمنان این مرز و بوم هشدار می‌دهیم که خونِ پاکِ امامِ شهیدمان و شهدای سرافراز «جنگ تحمیلی رمضان»، هرگز پایمال نخواهد شد. این خروشِ عمومی و حضورِ میلیونی، نه تنها بیعتی مجدد با ولایت، بلکه آغازی بر مطالبه‌ی قاطع برای انتقامی سخت و پشیمان‌کننده از آمران و عاملان این جنایات خواهد بود. جهانیان بدانند که این انقلاب، زنده، پویا و مستحکم‌تر از همیشه، به راه پر افتخار خویش ادامه می‌دهد.

بی‌تردید، ملتِ بصیر و همیشه در صحنه، با تکیه بر رهنمود‌های داهیانه و تداوم خط اصیل ولایت، ثابت خواهد کرد که پرچمِ برافراشته‌ی شهیدان، هرگز بر زمین نخواهد ماند و راه این مقتدای شهید، با صلابت و عزمی راسخ‌تر از پیش، توسط سربازان این راه و در مسیرِ تحققِ انتقامِ خونِ پاکِ آنان، ادامه خواهد یافت.

والسلام علی من اتبع الهدی