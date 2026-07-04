ماموران پلیس نی ریز، ۱۶۲ کیلوگرم تریاک را که زیر بار یونجه جاساز شده بود ، کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و ایستگاه قطرویه نی‌ریز هنگام کنترل جاده به یک کامیون بنز حامل بار یونجه مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سردار عزیزالله ملکی افزود: ماموران پلیس نی‌ریز موفق شدند در بازرسی از کامیون حامل بار یونجه، ۱۶۲ کیلوگرم تریاک که جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در این خصوص یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد گفت: ماموران پلیس اجازه نخواهند داد مخلان آرامش عمومی و قاچاقچیان به اهداف شوم خود برسند.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.