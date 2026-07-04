رقابت‌های مچ اندازی قهرمانی استان اصفهان و انتخابی تیم ملی با حضور برترین‌ها و معرفی افراد منتخب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابت‌ها بیش از ۲۰۰ ورزشکار در دو بخش دست راست و چپ و در ۳ رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان باهم به رقابت پرداختند.

این مسابقات فرصتی هم بود تا ضمن معرفی برترین‌های برای حضور در رقابت‌های کشوری و انتخابی تیم ملی، استعداد‌های برتر هم شناسایی شوند تا در آینده نزدیک به تیم‌های منتخب استان اصفهان دعوت شوند.

در پایان این رقابت‌ها برترین‌های هر بخش و وزن در رده سنی‌های مختلف مشخص شدن و به مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی راه پیدا کردند.