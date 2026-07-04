به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری ۱۲ حضرتی این شهرستان هنگام گشت زنی در کمربندی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: در بازرسی از اتوبوس ۲۷۵ هزار نخ سیگار قاچاق که فاقد هرگونه مجوز گمرکی بود کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۴ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.