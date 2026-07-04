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رئیس دانشگاه علامه طباطبائی از آمادگی دانشگاه برای اسکان بیش از ۲ هزار مهمان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در آستانه مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی با تشکیل کارگروه ویژه، ایجاد کمیتههای اجرایی و بسیج ظرفیتهای آموزشی، رفاهی، درمانی و فرهنگی، برای میزبانی از شرکت کنندگان و خدمترسانی به میهمانان در این مراسم آماده شده است.
شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: برای ایفای نقش ملی و فرهنگی خود در این رویداد بزرگ، تدابیر ویژهای را برای اسکان و پذیرایی از مهمانان این مراسم اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد: این دانشگاه در حال حاضر آمادگی قطعی برای اسکان بیش از ۲ هزار مهمان را دارد و پیشبینیهای لازم برای افزایش این ظرفیت تا ۶ هزار نفر نیز صورت گرفته است؛ به گونهای که فضاهای آموزشی و کلاسها برای اسکان اضطراری آمادهسازی شدهاند.
وی افزود: در همین راستا، سه کمیته تخصصی شامل «کمیته اسکان»، «کمیته تبلیغات» و «کمیته ارتباطات» تشکیل شده و با برنامهریزی دقیق، فرآیند پذیرش مهمانان از استانها و دانشگاههای مختلف کشور در حال پیگیری است. همچنین در چارچوب تعاملات بینبخشی، با همکاری شهرداری منطقه، هماهنگیهای لازم جهت تهیه و توزیع چند هزار پرس غذای روزانه برای پذیرایی از مهمانان انجام شده است.
بنا بر اعلام احمدوند، تمامی ساختمانها و ظرفیتهای لجستیکی دانشگاه علامه طباطبائی در سطح تهران، در خدمت برگزاری باشکوه این رویداد ملی و مذهبی قرار گرفته است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت همدلی و انسجام ملی در شرایط کنونی، تصریح کرد: در مقطع فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد، تمامی دستگاهها و نهادها باید به دور از هرگونه حاشیه، تمام توان خود را بر برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم متمرکز کنند.
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی برای آمادهسازی زیرساختهای لازم، پیشاپیش ورود تمامی مهمانان و سوگواران را خیرمقدم گفته و بر تعهد این نهاد آموزشی برای میزبانی شایسته از شرکتکنندگان تأکید کرد.
ابراهیم ابراهیمی، مدیر دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی نیز با اشاره به هماهنگیهای انجام شده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع رهبر انقلاب، اظهار کرد: این اقدامات حاصل یک کار تیمی و جمعی میان بخشهای مختلف دانشگاه از جمله معاونتهای دانشجویی، فرهنگی، توسعه، روابط عمومی، حراست و تشکلهای دانشجویی است که با رویکردی جهادی و بیمنت در حال انجام است.
وی افزود: بخشی از اقدامات در حوزه فرهنگی توسط معاونت فرهنگی و بخشی دیگر توسط تشکلهای دانشجویی در حال اجراست که فعالان این عرصه بهصورت شبانهروزی برای برگزاری مراسمی در شأن این رویداد بزرگ تلاش میکنند.
مدیر دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی با تأکید بر اینکه اقدامات اجرایی لازم برای میزبانی از زائران پیشبینی شده است، تصریح کرد: با دستور رئیس دانشگاه، آمادگی رسمی برای پذیرش و میزبانی از دو هزار زائر دانشگاهی در سطح دانشگاه وجود دارد و تمهیدات لازم برای اسکان و تغذیه این عزیزان اندیشیده شده است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: علاوه بر این ظرفیت، دانشگاه برای شرایط پیشبینینشده و افزایش احتمالی تعداد زائران در سطح شهر نیز آمادگی کامل دارد و در صورت نیاز، دانشکدههای مختلف دانشگاه جهت اسکان و خدماترسانی به زائران تا سقف ۶ هزار نفر آمادهسازی شدهاند.
وی همچنین به همکاریهای بروندانشگاهی این مرکز علمی اشاره کرد و گفت: دانشگاه علامه طباطبائی در راستای کمک به عوامل اجرایی مراسم تشییع، همکاری نزدیکی با شهرداری دارد. در همین راستا، علاوه بر پذیرایی از مهمانان دانشگاه، تأمین و توزیع روزانه سه هزار پرس غذا با همکاری شهرداری انجام میشود.
مدیر دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان یادآور شد: بخشی از فضاهای دانشکدهها و خوابگاههای دانشگاه نیز در اختیار عوامل اجرایی دخیل در این مراسم قرار گرفته تا پشتیبانیهای لازم برای حضور میلیونی جمعیت در مراسم تشییع بهبهترین نحو صورت پذیرد.