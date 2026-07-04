به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محرم و عزای سرور و سالار شهیدان همزمان با روز‌های وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی جامعه بزرگ کشتی اصفهان را گرد هم جمع کرد، تا بار دیگر عهد و پیمانی دوباره با سرور آزادگان جهان و پدر امت اسلامی داشته باشند.

کشتی گیران باغیرتی که از مکتب سیدالشهدا و سلاله پاکش آموختند برای پهلوان شدن باید عزتمند و باشرف بود و زیر بار ظلم و ذلت نرفت.

قهرمانان و پهلوانان ایران زمین امروز در تشک کشتی رسم معرفت و جوانمردی را با بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند و فردا قرار است روی همین تشک برای ایران عزیز افتخار آفرین باشند.