با آغاز روند افزایشی دمای خراسان رضوی، دمای هوای خراسان رضوی تا دوشنبه ۱۵ تیرماه، هفت درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: برای عصر امروز (۱۳ تیرماه) تا روز دوشنبه این هفته به تناوب رشد ابرناکی و احتمال رگبار خفیف برای ارتفاعات به خصوص در مناطق شمال غرب استان خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.

زهرا آهنگرزاده افزود: همچنین از روز دوشنبه تا چهارشنبه این هفته وزش باد شدید همراه با خیزش گرد و غبار و احتمال بروز خسارت پدیده غالب جوی است.

در شبانه روز گذشته قوچان با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس و بردسکن با دمای ۳۷ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرمترین نقاط استان بودند.

دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۰ و ۳۳ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز بیشینه دما در این کلانشهر به ۳۵ درجه می‌رسد.

همچنین در شبانه‌روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد از داورزن با سرعت ۶۵ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.