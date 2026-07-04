مقام های کشورهای مختلف جهان در سفر به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر انقلاب با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، مقام های کشورهای مختلف جهان در سفر به ایران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر انقلاب با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار وگفت و گو کردند.

دیدار نماینده ویژه رئیس پارلمان لبنان و عضو هیأت رئیسه جنبش امل با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

خلیل حمدان عضو هیات رئیسه جنبش امل که به عنوان نماینده ویژه «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان به همراه تعدادی از اعضای ارشد این جنبش برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، عصر امروز شنبه با سید عباس عراقچی دیدار کرد.

عضو هیأت رئیسه جنبش امل با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی آقای نبیه بری رییس مجلس لبنان و اعضای جنبش امل با رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم جمهور، دولت و مردم ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

آقای خلیل حمدان همچنین از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان و اهتمام نسبت به توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم لبنان قدردانی و تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان از حضور نماینده ویژه رئیس مجلس لبنان و هیات جنبش امل، در مراسم وداع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد.

عراقچی با تمجید از پایداری و استقامت مردم لبنان در برابر تجاوز نظامی و تهدید‌های رژیم صهیونیستی، نقش آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان را در صیانت از انسجام و وحدت بین طیف‌های مختلف مردم لبنان در برابر تجاوزات و توطئه‌های دشمن صهیونیستی ممتاز توصیف کرد و بر موضع اصولی و قاطع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت پایان قطعی تجاوزات رژیم صهیونیستی و خروج کامل اشغالگران صهیونیستی از لبنان تاکید کرد.

دیدار نماینده ویژه دولت تایلند با عراقچی

آقای پامران پری پامیدا توکارا رییس شورای مشورتی سیاست خارجی تایلند که به نمایندگی از پادشاه و دولت این کشور برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، با عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

این مقام ارشد تایلندی با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی پادشاه و نخست وزیر و دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی که مورد احترام آحاد ملت بود، همچنین شهادت جمعی از مقامات و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کشورمان با تقدیر از حضور فرستاده ویژه تایلند در مراسم ادای احترام به مقام رفیع رهبر شهید انقلاب اسلامی، از پیام‌های همدری و ابراز همبستگی پادشاه، دولت و مردم تایلند با دولت و مردم ایران قدردانی کرد.

دیدار وزیر امور خارجه بورکینافاسو با عراقچی

کارماکو جین ماری ترائوره وزیر امور خارجه بورکینافاسو که به نمایندگی از این کشور و همچنین کنفدراسیون سه کشور ساحل شامل بورکینافاسو، نیجر و مالی برای شرکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، شامگاه جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه بورکینافاسو با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم این کشور و کشور‌های نیجر و مالی با جمهوری اسلامی ایران ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی را تسلیت گفت.

آقای ترائوره ضمن تمجید لز ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر تهدید‌ها و فشار‌های غیرقانونی، تصریح کرد که ملت ایران تبدیل به الگویی بی‌بدیل از عزت‌طلبی و استقلال‌خواهی برای همه ملت‌های آزاده شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم بورکینافاسو با جمهوری اسلامی ایران، بر عزم ایران برای تداوم و تقویت مناسبات خوب و برادرانه با بورکینافاسو تاکید کرد.

دیدار وزیر امور خارجه کنگو برازاویل با عراقچی

کنستانت سرژ بوندا وزیر امور خارجه کنگو برازاویل که برای شرکت در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، روز جمعه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه کنگو برازاویل با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی رئیس جمهور، دولت و مردم این کشور با دولت و مردم ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه کنگو برازاویل با اشاره به وجود ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان در کشور‌های آفریقایی از جمله کنگو، برای گسترش روابط در حوزه‌های مختلف و بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فناوری ایران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تقدیر از ابراز همدردی دولت و مردم کنگو برازاویل با جمهوری اسلامی ایران، و نیز مواضع ارزشمند این کشور در مجامع بین‌المللی در حمایت از ایران، بر اهتمام ویژه رهبری و رئیس‌جمهور ایران برای توسعه و تعمیق روابط با کشور‌های آفریقایی تاکید کرد.

دیدار محمود قماطی معاون رئیس شورای سیاسی و نماینده ویژه دبیرکل حزب‌الله لبنان با وزیر امور خارجه

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دیدار طلال ناجی دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین-فرماندهی کل و جمیل مزهر دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با وزیر امور خارجه