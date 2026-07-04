به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رحیم شوقی با اعلام جزئیات تمهیدات اندیشیده شده برای اسکان زائران گیلانی در تهران، گفت: در محدوده پارک ارم، مکانی ویژه برای مردم استان گیلان در نظر گرفته شده است که هم به عنوان اسکان موقت و هم پارکینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهردار رشت با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با شهرداری تهران، گفت: پارکینگی با ظرفیت پذیرش ۷۰۰۰ دستگاه خودرو به زائران گیلانی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲۰۰ چادر برای استراحت کوتاه‌مدت زائران بلافاصله پس از پارک خودرو برپا شده است.

شهردار رشت افزود: ۲۵۰۰ چادر دیگر نیز آماده سازی شده است و به محض تکمیل ظرفیت ۱۲۰۰ چادر اولیه، این تعداد نیز برپا خواهد شد.

رحیم شوقی تأکید کرد: این امکانات، علاوه بر مکان‌های اسکانی است که برای ورود گیلانیان به تهران تدارک دیده شده است.