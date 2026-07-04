همزمان با آغاز جشن‌های ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا، موج گرمای شدیدی بخش‌های وسیعی از این کشور را در بر گرفته و باعث قطع برق نزدیک به یک میلیون خانوار و لغو رژه روز استقلال در واشنگتن و فیلادلفیا شد.

لغو رژه روز استقلال در واشنگتن و فیلادلفیا به علت قطعی برق

لغو رژه روز استقلال در واشنگتن و فیلادلفیا به علت قطعی برق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، موج گرمای شدید در آمریکا موجب قطعی برق یک میلیون مشترک شده است.

بیشترین تأثیر این موج گرما در ایالت‌های غرب میانه و شمال‌شرق این کشور گزارش شده است .

گرمای کم سابقه هوا همچنین مراسم دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال امریکا را تحت تاثیر قرار داده و برخی برنامه‌های رسمی ازجمله رژه روز استقلال در واشنگتن و فیلادلفیا لغو شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور سالانه دو هزار و ۴۰۰ نفر بر اثر گرمای شدید هوا در امریکا جان خود را از دست می‌دهند.