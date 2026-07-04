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فضای مجازی و میلیون‌ها پیام و نشان اشک از فراق رهبر شهید

میلیون‌ها پیام و نشان اشک، دنیای مجازی را به بزرگترین تابلوی دلتنگی تبدیل کرد. گواه پیوندی که فراتر از کلمات است و مرز‌هایی که نتوانست مانع این اشتیاق شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۳- ۱۷:۳۰
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برچسب ها: فضای مجازی ، مراسم وداع و تشییع ، رهبر انقلاب
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