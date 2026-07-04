میلیون‌ها پیام و نشان اشک، دنیای مجازی را به بزرگترین تابلوی دلتنگی تبدیل کرد. گواه پیوندی که فراتر از کلمات است و مرز‌هایی که نتوانست مانع این اشتیاق شود.