برپایی ۱۸۰۰ چادر مسافرتی؛
حضور جهادی هلال احمر استان مرکزی در قلب تهران
در آستانه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، جمعیت هلال احمر استان مرکزی در پارک ملت تهران مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، تیمهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان مرکزی با همافزایی معاونتهای تخصصی و تیمهای واکنش سریع شعبه اراک، در پارک ملت تهران مستقر شدند.
در این عملیات ملی، با هدف ایجاد فضای اسکان و تسهیل شرایط زیستی زائران، نصب و تجهیز اردوگاههای امدادی شامل چادر، موکت و پتو با بالاترین سرعت و دقت انجام گرفت.
تیمهای عملیاتی و امدادی این استان با اعزام تجهیزات گسترده و نیروهای متخصص، اقدام به برپایی ۱۸۰۰ چادر مسافرتی استاندارد در پارک ملت تهران نمودند. این اردوگاهها با هدف تأمین رفاه، امنیت و ایجاد زیرساختهای زیستی برای زائران و شرکتکنندگان از سراسر کشور، به طور کامل تجهیز شدهاند.
این اردوگاههای مستقر در پارک ملت تهران، همه استانداردهای ایمنی و بهداشتی لازم جهت اسکان زائران و مسافران را دارا بوده و تیمهای واکنش سریع هلال احمر استان مرکزی نیز بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل جهت پاسخگویی به نیازهای احتمالی حضور دارند.