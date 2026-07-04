به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی با هم‌افزایی معاونت‌های تخصصی و تیم‌های واکنش سریع شعبه اراک، در پارک ملت تهران مستقر شدند.

در این عملیات ملی، با هدف ایجاد فضای اسکان و تسهیل شرایط زیستی زائران، نصب و تجهیز اردوگاه‌های امدادی شامل چادر، موکت و پتو با بالاترین سرعت و دقت انجام گرفت.

تیم‌های عملیاتی و امدادی این استان با اعزام تجهیزات گسترده و نیرو‌های متخصص، اقدام به برپایی ۱۸۰۰ چادر مسافرتی استاندارد در پارک ملت تهران نمودند. این اردوگاه‌ها با هدف تأمین رفاه، امنیت و ایجاد زیرساخت‌های زیستی برای زائران و شرکت‌کنندگان از سراسر کشور، به طور کامل تجهیز شده‌اند.

این اردوگاه‌های مستقر در پارک ملت تهران، همه استاندارد‌های ایمنی و بهداشتی لازم جهت اسکان زائران و مسافران را دارا بوده و تیم‌های واکنش سریع هلال احمر استان مرکزی نیز به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل جهت پاسخگویی به نیاز‌های احتمالی حضور دارند.