مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آمادگی کامل این شرکت برای مشارکت در خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: چهار دستگاه تانکر آبرسانی مجهز به استان تهران اعزام شده است.

آمادگی کامل آبفای همدان برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید، اعزام تانکر‌های آبرسانی آب به تهران

آمادگی کامل آبفای همدان برای خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید، اعزام تانکر‌های آبرسانی آب به تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریت‌های ابلاغی و با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید، تمامی ظرفیت‌های عملیاتی، پشتیبانی و تیم‌های واکنش سریع شرکت آب و فاضلاب استان همدان در آمادگی کمل قرار دارند.

بختیاری‌فر تصریح کرد: چهار دستگاه تانکر آبرسانی با تجهیزات به‌روز و امکانات کامل به استان تهران اعزام شده‌اند تا در صورت نیاز، عملیات تأمین و توزیع آب شرب سالم را در محل برگزاری مراسم بر عهده داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار بطری آب به تهران ارسال شده، ادامه داد: همچنین یک دستگاه ون سیار آزمایشگاه کنترل کیفیت آب نیز به تهران اعزام شده است تا کارشناسان شرکت به‌صورت مستمر بر کیفیت آب شرب توزیعی نظارت کرده و سلامت آب مصرفی را از طریق انجام آزمایش‌های میدانی و تخصصی پایش کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در داخل استان نیز گفت: همزمان با اعزام تجهیزات به تهران، برنامه‌ریزی لازم برای آبرسانی به موکب‌های مستقر در استان همدان انجام شده و تأمین آب شرب مورد نیاز این موکب‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

بختیاری‌فر ادامه داد: همچنین آب بسته‌بندی مورد نیاز موکب‌های استان نیز تأمین و توزیع می‌شود تا خدمات‌رسانی به عزاداران و زائران با بهترین کیفیت و بدون وقفه انجام شود.

وی تأکید کرد: کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان با روحیه جهادی و آمادگی کامل، در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، تمام توان خود را برای تأمین آب شرب سالم و پایدار و ارائه خدمات شایسته در این مراسم معنوی به کار گرفته‌اند.