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در نشست مشترک معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استاندار کردستان، بر همافزایی نیروهای مسلح برای ارتقای امنیت پایدار، پیشرفت در حوزههای علمی-فناوری و مشارکت در طرحهای توسعهای و محرومیتزدایی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، امیر امید اردلان در این نشست با اشاره به نقش راهبردی ارتش در دفاع مقدس سوم، اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار برادران خود در سپاه پاسداران، ضمن پیشبرد مأموریتهای آفندی، ۹۵ درصد مسئولیت پدافند هوایی را در جنگ تحمیلی اخیر بر عهده داشت.
وی با تأکید بر اینکه ارتش بیشترین آمار شهدا را در راه دفاع از کیان نظام و مقابله با رژیم جنایتکار صهیونی و آمریکای جهانخوار در جنگ تحمیلی سوم، تقدیم کرده است، افزود: نیروهای مسلح با تکیه بر حمایت بیش از ۱۲۰ شب حضور مداوم مردم در خیابانها، با قدرت ایستادند و این پیروزی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.
وی در ادامه بر ضرورتِ نگاه ویژه به علم و فناوری تأکید کرد و گفت: این جنگ آموختههای مهمی برای مجموعه نیروهای مسلح داشت؛ از جمله اینکه برای مقابله با قدرتهای جهانی، باید در حوزههای تخصصی و تکنولوژیک سرآمد باشیم و هیچ کوتاهی در مسیر پیشرفت علمی صورت نگیرد؛ و ارتش در این مسیر با تمام وجود پای عزت و اقتدار وطن ایستاده است.
در ادامه این نشست، امیر «جابر آباد زردشتی»، فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان، با قدردانی از حمایتهای مجموعه دولت در استان، به تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و نیروهای نظامی اشاره کرد و افزود: انسجام میان مسئولان و ارگانهای نظامی، زمینهساز دلگرمی مردم شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با مدیریت هوشمندانه استاندار کردستان، علیرغم فشارهای اقتصادی دشمن، شاهد کمترین چالش و مشکلات در سطح استان بودهایم.
در بخش پایانی این جلسه، لهونی استاندار کردستان نیز ضمن قدردانی از رشادتهای نیروهای مسلح در دفاع از مرزها، اظهار داشت: نقش ارتش در استان کردستان تنها به تأمین امنیت محدود نمیشود؛ بلکه این نیرو با ورود به عرصههای محرومیتزدایی و مشارکت در اجرای طرحهای بزرگ عمرانی و گردشگری نظیر قشلاق-گریزه، الگویی از خدمترسانی بیمنت را به نمایش گذاشته است که شایسته تقدیر است.