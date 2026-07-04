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مردم شهرستانهای آبادان و خرمشهر آمادهی وداع با رهبر شهید امت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، حضرت آیتالله خامنهای که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در سالهای مبارزه با رژیم پهلوی، فعالیتهای گسترده فرهنگی و انقلابی داشتند، پس از پیروزی انقلاب نیز بارها در جمع مردم استان خوزستان حضور یافتند. سفرهای ایشان به آبادان و خرمشهر، بهویژه پس از دوران دفاع مقدس، با تأکید بر نقش بیبدیل مردم این دیار در مقاومت، ایثار و بازسازی همراه بوده است.
رهبر انقلاب در دیدارهای خود با مردم خوزستان، همواره از آبادان و خرمشهر بهعنوان نماد ایستادگی ملت ایران یاد کرده و رشادتهای مردم این منطقه را سرمایهای ماندگار برای تاریخ انقلاب اسلامی دانستهاند.
این روزها نیز مردم آبادان و خرمشهر با برگزاری آیینهای فرهنگی، مذهبی و انقلابی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای امام خمینی (ره)، شهدا و رهبر شهید ملت تأکید کرده و آمادگی خود را برای جان فدا شدن در راه ایران اسلامی اعلام کردهاند.