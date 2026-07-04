به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی، شهردار تهران امروز در دیدار با اعضای خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب که برای تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در تهران حضور یافته‌اند، گفت: مظلومیت شهدای مدرسه شجره طیبه جهانیان را نسبت به جنایتی که عناصر آدمکش خون‌خوار با به شهادت رساندن ۱۶۸ دانش‌آموز رقم زدند، هوشیار کرد. این واقعه برگ زرینی از افتخار و مظلومیت برای ملت رشید ایران و پرونده‌ای سنگین از جنایت برای رژیم شیطان‌صفت آمریکا ایجاد کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه امریکا این جنایت را مرتکب شد تا اعلام کند در توحش حد و مرزی نمی‌شناسد، افزود: مظلومیت خون این کودکان سبب شد در هر جای جهان که صحبت از جنگ رمضان می‌شود، محکومیت جنایت آمریکا در میناب مطرح شود. حضور شما خانواده‌های معزز در تهران پیام‌آور استمرار مقاومت برای کشور است و میزبانی از شما افتخاری بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

زاکانی با اشاره به ویژگی‌های امام شهید تصریح کرد: از ویژگی‌های برجسته ایشان، پدری کردن و پدر امت بودن است. او پدر مهربان، بزرگ و با عظمت ایران بود که در اوج محبت و معصومیت، مسیر را ادامه داد. جشن تکلیفی که برای دختران عزیز در بیت رهبری برگزار شد، یک قاب ماندگار شد که در آن دختران، رهبر انقلاب را احاطه کرده و اشک می‌ریختند.

شهردار تهران با بیان اینکه همه عزت ما از شهداست، خاطرنشان کرد: ما مدیون شهدا و خانواده‌های شهدا هستیم. امیدواریم با دعای پدران و مادران شهدا، مسیر مورد انتظار امام شهیدان را دنبال کرده و تبعیت خالصانه‌ای از آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در استمرار اهداف انقلاب داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران با شهادت شهدای میناب، برگ زرینی برای بیداری جامعه جهانی در برابر وحشی‌گری آمریکا به دست آورد، اظهارکرد: خون شهدای مظلوم میناب حتماً گریبان‌گیر دشمنان خواهد شد. در نهم اسفند، امام شهید ما به شهادت رسید و ایشان بعد از امیرالمؤمنین (ع) اولین شهیدی است که در منصب حکومت اسلامی به شهادت می‌رسد.

زاکانی با تأکید بر هم‌زمانی شهادت امام شهید با فاجعه میناب گفت: دشمن با حمله عامدانه به مدرسه شجره طیبه میناب می‌خواست پیام دهد که حد و مرزی نمی‌شناسد و از امام جامعه تا کودک مظلوم مدرسه را به شهادت می‌رساند، اما این شهادت‌ها محل بیداری جهانی شد. خوشا به حالتان، شما پدران و مادران شهدا منتخب خدا برای پذیرش این قربانی هستید. خون شهدای میناب در امتداد خون شهدای عاشورا جاوید خواهد ماند.

شهردار تهران با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ تصریح کرد: دشمن به دنبال نابودی جمهوری اسلامی و فتح ایران بود، اما به هیچ‌یک از خواسته‌هایش نرسید که یکی از دلایل آن، خون مظلوم شهداست. شهدا ناظرند و از کار ما گره‌گشایی می‌کنند. امام شهید ما یک عمر آرزوی شهادت داشت و خداوند او را در نقطه‌ای قرار داد که منشأ تغییر در تاریخ شود. خون امام شهید و شهدای مظلوم میناب باعث تغییر تاریخ خواهد شد و پیروزی ما در این نبرد قطعی است.