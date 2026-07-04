تاثیر منفی قاچاق کالا و ارز بر رشد و توسعه اقتصادی
استاندار بوشهر گفت: ورود و خروج غیرقانونی کالا و ارز، فرصتهای رشد و توسعه را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمدار سلب میکند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با گرامیداشت یاد شهدا بهویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و با اشاره به سالروز تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکسال اخیر، اقدامات ارزندهای انجام داده که انتظار میرود با همین کیفیت، تداوم یابد.
وی یادآور شد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نهادی است که با هدف صیانت از اقتصاد ملی، حمایت از تولید داخلی، تأمین امنیت اقتصادی و مقابله با یکی از مهمترین آسیبهای اقتصادی کشور شکل گرفته است.
استاندار بوشهر تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز فقط یک تخلف اقتصادی و یا جرم نیست، بلکه پدیدهای است که آثار گستردهای بر تولید، اشتغال، درآمدهای عمومی، سرمایهگذاری، رقابت سالم و حتی امنیت اجتماعی بر جای میگذارد.
وی اضافه کرد: ورود و خروج غیرقانونی کالا و ارز، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، فرصتهای رشد و توسعه را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمدار سلب میکند و زمینه را برای فعالیتهای غیرشفاف و اقتصاد زیرزمینی فراهم میسازد.
زارع گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، انتظامی، قضایی، نظارتی و همکاری بخش خصوصی، نقشی مؤثر در سیاستگذاری، هماهنگی و هدایت اقدامات ملی برای پیشگیری، کشف و مقابله با قاچاق ایفا کرده است.
وی در پایان گفت: از تلاشهای صادقانه مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاههای قضایی و امنیتی و سایر نهادهای مرتبط که در مسیر مقابله با قاچاق کالا و ارز خدمت میکنند، قدردانی میکنم.