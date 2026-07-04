تاثیر منفی قاچاق کالا و ارز بر رشد و توسعه اقتصادی

استاندار بوشهر گفت: ورود و خروج غیرقانونی کالا و ارز، فرصت‌های رشد و توسعه را از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانون‌مدار سلب می‌کند.