منابع فلسطینی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به غزه و شهید و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارتش رژیم صهیونیستی گروهی از شهروندان فلسطینی را در اطراف تقاطع «عسقوله» در محله الزیتون در جنوب شرق شهر غزه هدف حمله هوایی قرار داد.

در پی این حمله یک فلسطینی به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر، منبعی در بیمارستان المعمدانی شهر غزه اعلام کرد که بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به محله الزیتون، واقع در شهر غزه، چند نفر از شهروندان غیرنظامی زخمی شده‌اند.

همچنین منبعی در اورژانس و امدادرسانی غزه اعلام کرد که نیروهای دفاع مدنی، پیکر دو شهید را که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا در شمال غزه شهید شده بودند، بیرون کشیدند.

رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا و بدون الزام این رژیم به انجام تعهدات خود، به نقض آتش بس ادامه می‌دهد و روزی نیست که این حملات، منجر به شهادت و زخمی شدن اهالی غزه نشود.