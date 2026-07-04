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استاندار مازندران گفت: مردم با صرفهجویی در مصرف انرژی، موجب کاهش میزان خاموشیها به حداقل ممکن شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران امروز در چهارمین نشست ناترازی انرژی استان گفت: مردم با صرفهجویی در مصرف انرژی، یاریگر عبور از شرایط کنونی باشند.
دکتر مهدی یونسی رستمی افزود: با مدیریت صحیح، همدلی مردم و برنامهریزی دقیق، هیچگونه نگرانی برای تأمین انرژی در استان وجود ندارد و با همراهی شهروندان میتوانیم از این مقطع نیز با موفقیت عبور کنیم.
استاندار مازندران با تأکید بر مدیریت بهینه مصرف انرژی اظهار کرد: هدف اصلی ما این است که میزان خاموشیها به حداقل ممکن برسد و با برنامهریزی مناسب، کمترین فشار به مردم، بخش تولید و کشاورزان وارد شود.
یونسی با اشاره به برنامه مدیریت مصرف در بخش صنایع و کشاورزی افزود: در حال حاضر، محدودیتهای اعمالشده برای صنایع و بخش کشاورزی بهصورت برنامهریزیشده انجام میشود و در صورت نیاز، امکان تقسیم ساعات مدیریت مصرف برای کشاورزان به چند بخش وجود دارد تا فعالیت آنان با کمترین مشکل مواجه شود.
استاندار مازندران تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر استان مازندران با بحران یا اختلال جدی در حوزه تأمین انرژی مواجه نیست و با همدلی مردم و تلاش مجموعههای فنی و اجرایی، شرایط بهخوبی مدیریت شده است.
یونسی از مردم بصیر و فهیم مازندران خواست با صرفهجویی و مصرف بهینه انرژی، مسئولان را در عبور از شرایط موجود یاری کنند و گفت: بهدلیل پیامدهای جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه اخیر، بهویژه در حوزه سوخت، کشور با کاهش حدود ۴۳۰ میلیون مترمکعبی در تراز انرژی روبهرو شده است و عبور از این شرایط نیازمند همراهی همگانی است.
وی ابراز امیدواری کرد با تلاش نیروهای فنی و متخصص، تا ابتدای آبانماه بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت شبکه انرژی کشور افزوده شود تا نگرانیها در این حوزه به حداقل برسد.
در این نشست، آخرین وضعیت مصرف انرژی، راهکارهای تأمین سوخت زمستانه، استفاده از منابع جایگزین و برنامههای مدیریت مصرف در بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تأمین پایدار انرژی استان اتخاذ شد.