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مدیرکل راهآهن سیستان و بلوچستان از اختصاص ۷۰ درصد ظرفیت ناوگان ریلی برای انتقال و تسهیل تردد زائران شرکتکننده در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید به پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدمهدی زارعی با اشاره به ابعاد تاریخی و اعتقادی این ایام گفت: ۷۰ درصد از ظرفیت ناوگان ریلی خود را به این مأموریت خطیر اختصاص داده است.
وی ادامه داد: امروز ایستگاهها و قطارهای ما از حالت یک جابهجایی ساده مسافر خارج شده و به میعادگاههایی برای عزاداری و تجدید میثاق با آرمانهای بزرگ انقلاب تبدیل شدهاند.
مدیرکل راهآهن سیستان و بلوچستان با اشاره به آمادهباش کامل تمامی واحدهای فنی، ایستگاهی و خدماتی گفت: ما تمام توان خود را بسیج کردهایم تا این سفر، نه یک جابهجایی دشوار، بلکه سفری با عزت، امنیت و آرامش برای زائرانی باشد که برای حضور در مراسم تشییع و تجلیل از رهبر شهید راهی پایتخت میشوند.