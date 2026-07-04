مدیرکل راه‌آهن سیستان و بلوچستان از اختصاص ۷۰ درصد ظرفیت ناوگان ریلی برای انتقال و تسهیل تردد زائران شرکت‌کننده در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید به پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدمهدی زارعی با اشاره به ابعاد تاریخی و اعتقادی این ایام گفت: ۷۰ درصد از ظرفیت ناوگان ریلی خود را به این مأموریت خطیر اختصاص داده است.

وی ادامه داد: امروز ایستگاه‌ها و قطار‌های ما از حالت یک جابه‌جایی ساده مسافر خارج شده و به میعادگاه‌هایی برای عزاداری و تجدید میثاق با آرمان‌های بزرگ انقلاب تبدیل شده‌اند.

مدیرکل راه‌آهن سیستان و بلوچستان با اشاره به آماده‌باش کامل تمامی واحد‌های فنی، ایستگاهی و خدماتی گفت: ما تمام توان خود را بسیج کرده‌ایم تا این سفر، نه یک جابه‌جایی دشوار، بلکه سفری با عزت، امنیت و آرامش برای زائرانی باشد که برای حضور در مراسم تشییع و تجلیل از رهبر شهید راهی پایتخت می‌شوند.