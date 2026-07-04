به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت امام شهید در مسجد سیدهای اراک با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار شد.

سخنران مراسم در این برنامه با مرور رخدادهای کربلا، شهادت رهبر شهید را شهادتی عاشورایی دانست و گفت: آیت الله خامنه ای خود را فدای ملت و کشور خویش نمود و خون بر حق ایشان موج خروشانی از رشادت و حماسه آفرید و ملت مبعوث شده از برکت خون رهبر شهید است.

این مراسم با روضه خوانی ادامه یافت و مردم با سوگواری یاد امام و رهبر شهید خویش را گرامی داشته و بر ادامه راه ائمه انقلاب تاکید کردند.