بامداد امروز، با حرکت ناوگان اتوبوس‌ها به مقصد پایتخت، جمعی از مردم قزوین در پیامی حماسی، آمادگی خود را برای شرکت در مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حوالی ساعت چهار بامداد امروز، در حالی که شهر در خواب بود، جمعیت پرشور قزوینی‌ها با حمل پرچم‌ها و بنرهای سوگواری، خود را برای سفر به تهران جهت ادای احترام امام مجاهد شهید آماده می‌کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن ابراز ارادت و حمایت قاطع از مقام معظم رهبری، بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.

برخی دیگر از زائران نیز حضور خود را ادای دین به امام زمان (عج)، شهدای والای مقام دوران دفاع مقدس و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کردند.

همچنین شرکت‌کنندگان با رد اظهارات و ادعاهای رسانه‌های دشمن، بر این نکته تأکید کردند که اقتدار ملی ایران، غیرقابل خدشه است و اراده‌ی ملت برای مقاومت، هرگز تغییر نخواهد کرد.

با حرکت اتوبوس‌ها از محوطه اعزام، عزاداران قزوینی راهی تهران شدند تا در کنار ملت و دولت، در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید امت شرکت کنند.



