به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: ساعت ۱۴ و ۳۵ دقیقه ظهرامروز ۱۳ تیرماه، یکدستگاه کامیون بنز حامل بار مواد شوینده که از قاین به سمت نهبندان در حرکت بوده با یک دستگاه پراید که از نهبندان به سمت بیرجند درحرکت بود، در محدوده گردنه آخوند شفیع محور سربیشه – نهبندان برخورد کرد که متاسفانه براثر این حادثه رانندگی ۶ نفر اعضای خانواده از خودروی پراید در دم جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ کاظمی افزود: علت تصادف توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.