رکاب‌زنان استان فارس با کسب یک نشان نقره، دو برنز و کسب عنوان نایب‌قهرمانی تیمی در رده امید، عملکرد درخشانی در مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه‌سواری جاده از خود نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه‌سواری جاده در بخش آقایان و بانوان، پس از برگزاری رقابت‌های فشرده در رده‌های سنی جوانان، امید و بزرگسالان به پایان رسید که در آن ورزشکاران فارس موفق به ایستادن بر سکو‌های افتخار شدند.

در بخش بانوان، فاطمه عباسی در ماده استقامت رده سنی امید موفق شد با نمایشی خیره‌کننده مدال نقره را برای استان فارس به ارمغان بیاورد. همچنین ملینا شیروانی در رده سنی جوانان، با کسب دو نشان برنز در دو ماده تایم‌تریل انفرادی و استقامت، درخشش خود را در این رقابت‌ها تثبیت کرد.

نتایج بخش تیمی نیز برای فارس درخشان بود؛ به طوری که تیم امید‌های استان موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کند و تیم جوانان فارس نیز با کسب مقام سوم، بر سکوی سوم کشور ایستاد.

در بخش آقایان نیز سپهر نجابت، نماینده استان فارس، موفق شد در ماده تایم‌تریل انفرادی رده سنی جوانان، جایگاه ششم کشور را از آن خود کند.