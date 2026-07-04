پخش زنده
امروز: -
فرماندار اسدآباد گفت :این موکبها در شهر پالیز، گردنه اسدآباد و روستای پل شکسته مستقر شدهاند تا زائران عبوری بتوانند از خدمات ارائهشده بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سلیمان نظریدوست از پیشبینی و استقرار سه موکب برای خدمترسانی به زائران قائد شهید که از مسیر این شهرستان عبور میکنند خبر داد و گفت: این سه موکب به مدت یک هفته به زائران خدمات پذیرایی و رفاهی ارائه خواهند کرد و تلاش شده است تا با برنامهریزی مناسب، شرایط مطلوبی برای استقبال و خدمترسانی به زائران فراهم شود.
فرماندار اسدآباد افزود:در این سه موکب ۱۵۰ نفر از نیروهای جهادی و داوطلب بهصورت شبانهروزی در امر خدمترسانی به زائران مشارکت خواهند داشت.
نظریدوست با اشاره به محل استقرار موکبها گفت: این موکبها در شهر پالیز، گردنه اسدآباد و روستای پل شکسته مستقر شدهاند تا زائران عبوری بتوانند از خدمات ارائهشده بهرهمند شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هزینههای برپایی و فعالیت این موکبها با همکاری شهرداریهای اسدآباد و پالیز و همچنین از محل کمکهای مردمی تأمین شده است که نشاندهنده مشارکت و همدلی مردم و دستگاههای اجرایی در میزبانی از زائران است.